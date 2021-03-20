Представитель ВОЗ дала прогноз по возобновлению международного туризма

Она также порекомендовала вакцинированным людям во время поездок все равно носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано, заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, подчеркнула она, отметив, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.

Вуйнович объяснила, что увеличение роста новых случаев COVID-19 в Европейском регионе связано не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Грузия открыла небо 1 февраля 2021 года - авиаперевозчики постепенно возвращаются на грузинский рынок.