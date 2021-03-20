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Шприц на фоне логотипа AstraZeneca

Польский министр заявил о страхе населения перед вакциной AstraZeneca

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Многие поляки стали боятся прививаться от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик. Об этом пишет РИА Новости.

"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca. Также растет число людей, которые не являются на прививку", – сказал Дворчик на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, у страны несколько сот тысяч неиспользованных доз вакцин, потому что пациенты не являются на вакцинацию.

Пандемия коронавируса - вакцина AstraZeneca
© AP Photo / Marijan Murat
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Министр напомнил, что применение вакцины AstraZeneca одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам, и призвал журналистов отказаться от негативной информации на предмет этой вакцины.

Дворчик пояснил, что люди, которые отказываются прививаться вакциной AstraZeneca, "переходят в конец очереди" и смогут привиться, "когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет".

По последним данным, в Польше вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона человек при населении около 38 миллионов. В настоящее время вакцинация доступна только некоторым группам населения – медикам, учителям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

До настоящего времени республика получила почти 5,8 миллиона доз вакцины трех производителей – Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Польша

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