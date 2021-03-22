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Первую передачу COVID от матери новорожденному зафиксировали в Японии

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Как оказалось, вирус был обнаружен у младенца с помощью теста ПЦР сразу же после его рождения, сейчас малыш в порядке

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Первый случай возможной передачи новой коронавирусной инфекции от матери к новорожденному ребенку зафиксирован в Японии, сообщил 22 марта телеканал NHK.

Япония, Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Как оказалось, вирус COVID-19 был обнаружен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения. Врачи уверяют, что на данный момент проблем со здоровьем у малыша нет.

Статистика подобных случаев проверяется в стране очень тщательно. Всего в ходе исследования были получены данные 1 124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.

Однако аналогичные случаи есть и в других странах, отмечает телеканал. NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет. Это лишь означает, что такое возможно и в Японии, и следует принимать достаточные меры для предосторожности беременным женщинам.

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