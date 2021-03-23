Трагедия в Колорадо: при стрельбе в супермаркете погибли десять человек

Предполагаемый преступник, открывший стрельбу в городе Боулдер, задержан, по данным полиции, он также пострадал во время инцидента

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Десять человек погибли при стрельбе в одном из супермаркетов в городе Боулдер в Колорадо, сообщает РИА Новости.

© AP Photo / David Zalubowski Разбитые выстрелами витрины на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Как написала в Twitter глава местной полиции Марис Херольд, среди погибших – один силовик.

"Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли", – заявила Херольд.

Предполагаемый преступник задержан. Он, по данным полиции, также пострадал в результате инцидента.

СМИ публикуют видео задержания и кадры с места преступления. На многочисленных фотографиях виден полицейский спецназ у супермаркета King Soopers.

© AP Photo / David Zalubowski Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Ранее представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи заявил, что полиция не видит дальнейших угроз в связи с происшествием.

© AP Photo / Joe Mahoney Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

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