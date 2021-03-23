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Стрельба в Колорадо в США на территории супермаркета. Полиция на месте ЧП

Трагедия в Колорадо: при стрельбе в супермаркете погибли десять человек

© AP Photo / David Zalubowski
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Предполагаемый преступник, открывший стрельбу в городе Боулдер, задержан, по данным полиции, он также пострадал во время инцидента

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Десять человек погибли при стрельбе в одном из супермаркетов в городе Боулдер в Колорадо, сообщает РИА Новости.

Разбитые выстрелами витрины на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
© AP Photo / David Zalubowski
Разбитые выстрелами витрины на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Как написала в Twitter глава местной полиции Марис Херольд, среди погибших – один силовик.

Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
© AP Photo / David Zalubowski
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
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"Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли", – заявила Херольд.

Предполагаемый преступник задержан. Он, по данным полиции, также пострадал в результате инцидента.

СМИ публикуют видео задержания и кадры с места преступления. На многочисленных фотографиях виден полицейский спецназ у супермаркета King Soopers. 

Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Ранее представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи заявил, что полиция не видит дальнейших угроз в связи с происшествием.

Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
© AP Photo / Joe Mahoney
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

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