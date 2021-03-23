Впервые в мире: Samsung создаст смартфон с гибким экраном-"гармошкой"

Новый интересный ход должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Смартфон с дважды складывающимся экраном - такой телефон решила впервые в мире выпустить популярная южнокорейская компания Samsung, передает агентство Nikkei.

Будущий дисплей смартфона, который до сих пор не получил собственного названия, в развернутом состоянии будет иметь соотношение сторон 16:9. Трехсекционный экран получит два шарнира, но как именно будет реализован процесс складывания, пока остается секретом.

Ожидается, что новинка станет третьей моделью гибкого смартфона от Samsung и будет существовать параллельно с преемниками Galaxy Z Fold и Z Flip. Новый ход должен закрепить за компанией статус лидера в сфере производства устройств со складывающимися матрицами.

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