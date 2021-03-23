В Чернобыле начали вымирать воробьи

Во время проведения учета в 2020 году эти птицы не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Воробьи начали вымирать в Чернобыльскойй зоне отчуждения - об этом сообщил на своей странице в Facebook местный Радиационно-экологический биосферный заповедник.

По информации специалистов, во время проведения учета в 2020 году эти птицы не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц.

"Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе", — подчеркивается в сообщении.

Тем временем эксперты отметили сокращение популяции как полевых, и так домашних воробьев, населяющих зону отчуждения и Украину в целом.

Между тем специалисты утверждают, что говорить о полном исчезновении этих птиц пока рано, но они могут попасть в группу риска.

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