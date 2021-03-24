В Италии заявили, что стране нужна российская вакцина от коронавируса

Ранее министр здравоохранения Италии выражал надежду, что Европейское агентство лекарственных средств быстро примет решение по поводу использования "Спутник V" на территории Евросоюза

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

"Считаю, что нам нужны все вакцины, лишь бы они были эффективны и безопасны, и сказать об этом должны регулирующие агентства ЕС и Италии. Следовательно, мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", – сказал он в эфире государственного телеканала Rai 3.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Ранее Сперанца заявлял, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".

Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.