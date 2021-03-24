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Доставка вакцины Sputnik V. Архивное фото

В Италии заявили, что стране нужна российская вакцина от коронавируса

© AP Photo / Frantisek Ivan
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Ранее министр здравоохранения Италии выражал надежду, что Европейское агентство лекарственных средств быстро примет решение по поводу использования "Спутник V" на территории Евросоюза

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от COVID-19, включая российский препарат "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

"Считаю, что нам нужны все вакцины, лишь бы они были эффективны и безопасны, и сказать об этом должны регулирующие агентства ЕС и Италии. Следовательно, мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", – сказал он в эфире государственного телеканала Rai 3.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Ранее Сперанца заявлял, что "открыт в отношении российской вакцины" и в случае ее одобрения европейским и итальянскими регуляторами готов обсудить с властями РФ вопрос о ее использовании и возможном производстве. Министр также выражал надежду, что ЕМА быстро примет решение по поводу использования "Спутник V".

Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Теги:
Италия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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