YouTube ограничил доступ к интервью со "скопинским маньяком"

Ранее на фоне общественного резонанса многие политические деятели в России призвали МВД и Следственный комитет организовать проверку после выхода интервью

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. YouTube наложил ограничения на интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, сообщает РИА Новости.

Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение двух девушек, которых он несколько лет держал в подвале и насиловал.

"Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей", - такое сообщение появляется при попытке открыть видео. Для просмотра необходимо нажать кнопку "Я понимаю и хочу продолжить".

Депутат Госдумы Антон Горелкин после интервью также направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, могут ли выступления осужденных за тяжкие преступления в СМИ и соцсетях способствовать росту таких нарушений.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить законом интервью с маньяками и отстранить Собчак от эфира, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным организовать проверку.