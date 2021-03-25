Что Европа и США сделали не так в начале пандемии? Билл Гейтс рассказал об ошибках

Даже когда эпидемия атаковала, у планеты все еще был шанс – если бы только мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, уверен Гейтс

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Какие фатальные ошибки допустили на начальной стадии пандемии COVID-19 Европа и США – на этот вопрос ответил крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, глобальной эпидемии можно было избежать, предприняв правильные шаги в самом начале появления вируса.

"Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", – сказал Гейтс в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN.

При этом определенное количество стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, по мнению Гейтса, сделали это очень хорошо. "К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену", – добавил он.

Гейтс склонен считать, что ситуацию определенно точно могли бы спасти ранние инвестиции.

"Мы должны инвестировать заранее, тогда это не будет стоить так много. Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией – тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", – отметил он.

"Есть ряд выводов, которые необходимо сделать, и я думаю, что мы будем инвестировать в это, чтобы избежать повторения этой ситуации. Большая часть этих инвестиций – это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и для того, чтобы мы могли избавиться от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и множество других", – резюмировал Гейтс.

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