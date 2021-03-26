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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

В Газпроме рассказали о скором завершении строительства "Северного потока - 2"

© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (110)
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США продолжают всеми силами пытаться помешать завершению проекта, грозя компаниям, участвующим в строительстве, санкциями и требуя от них прекращения работы

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. "Северный поток - 2" закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Об этом пишет РИА Новости.

"Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность – прим. ред.), 90-92 процента", – сказал председатель правления корпорации.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
В Европарламенте призвали сопротивляться санкциям США против "Северного потока - 2"

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии. Работы в Дании уже начались.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (110)
Теги:
Газпром, Северный поток-2

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