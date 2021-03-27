14:25 27 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Подготовка к конкурсу Евровидение

Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021

Photo: courtesy of EuroVision / Thomas Hanses
В мире
Получить короткую ссылку
13212
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210327/251283918/Belarus-otstranili-ot-uchastiya-v-Evrovidenii--2021.html

В Европейском вещательном союзе пришли к выводу, что обе представленные страной песни "нарушают правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется"

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Беларусь не допустили до участия в музыкальном конкурсе "Евровидение" в текущем году, сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) забраковал песню группы "Галасы ЗМеста" – композицию "Я научу тебя" коллектива посчитали политически мотивированной. После этого группе и Белтелерадиокомпании предложили заменить песню, с которой группа собирается выступить на конкурсе. Белорусская сторона отмечала, что для EBU были подготовлены два варианта.

Торнике Кипиани
photo: Tornike Kipiani / FB
Скандал с участником Грузии на "Евровидении": в стране требуют снять Кипиани с конкурса

"EBU и контрольная группа, управляющий совет конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила. Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае", – говорится в заявлении союза.

Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме – весной 2021 года. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, а составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

Полуфиналы самого ожидаемого события года пройдут 12 и 20 мая, а грандиозный финал – 22 мая.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида
Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться