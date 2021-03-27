Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021

В Европейском вещательном союзе пришли к выводу, что обе представленные страной песни "нарушают правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется"

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Беларусь не допустили до участия в музыкальном конкурсе "Евровидение" в текущем году, сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) забраковал песню группы "Галасы ЗМеста" – композицию "Я научу тебя" коллектива посчитали политически мотивированной. После этого группе и Белтелерадиокомпании предложили заменить песню, с которой группа собирается выступить на конкурсе. Белорусская сторона отмечала, что для EBU были подготовлены два варианта.

"EBU и контрольная группа, управляющий совет конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила. Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе Евровидение в мае", – говорится в заявлении союза.

Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме – весной 2021 года. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, а составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

Полуфиналы самого ожидаемого события года пройдут 12 и 20 мая, а грандиозный финал – 22 мая.