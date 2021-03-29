Наводнение в США: есть жертвы

Наводнение было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы. Личности трех жертв стихии пока не установлены

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Наводнение произошло в городе Нэшвилл штата Теннесси - в результате буйства стихии погибли по меньшей мере четыре человека, еще один пострадал, сообщает издание Tennessean со ссылкой на местное отделение полиции.

Наводнение было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы.

"Полиция в настоящее время расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - приводит газета Washington Post слова мэра Нэшвилла Джона Купера.

Отмечается, что первой обнаруженной жертвой был 70-летний мужчина, которого правоохранители нашли в автомобиле рядом с магазином Walmart. Позже сотрудники полиции нашли тело 65-летнего Дугласа Хаммонда на поле для гольфа. Полиция Нэшвилла заявила, что, по их мнению, он был "унесен паводком" после того, как выбрался из автомобиля, который съехал с дороги и застрял над водопропускной трубой.

Кроме того, были найдены тела 64-летнего мужчины и 46-летней женщины возле лагеря для бездомных, рядом с парком. Личности трех жертв пока не установлены.

Спасательные бригады провели ряд операций по поиску пострадавших. Сообщается, что спасателям удалось помочь более чем 130 людям, которые не могли выбраться из автомобилей или домов. Информации о пропавших без вести не поступало.

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