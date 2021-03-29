"Нам придется..." – врачи Франции заявили о катастрофе из-за COVID-19

В стране с начала пандемии было зафиксировано 4,55 млн случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 94 596

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Французские медики заявили о грядущей катастрофе в стране из-за пандемии COVID-19 и настоятельно призвали правительство немедленно закрыть границы. Открытое письмо врачей публикует Le Journal du Dimanche.

Авторы письма утверждают, что система здравоохранения Франции находится на грани коллапса из-за острого дефицита мест в больницах.

"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", – заявил врач Бенджамин Давидо.

Медики пояснили, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо – это попытка указать властям на тяжелейшую ситуацию в медицинских учреждениях.

В мире, по статистике ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число перевалило за 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек погибли. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция.

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