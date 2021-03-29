16:22 29 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - реаниматологи во Франции

"Нам придется..." – врачи Франции заявили о катастрофе из-за COVID-19

© AP Photo / Jean-Francois Badias
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1823)
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/06/250262406.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210329/251311439/Nam-pridetsya----vrachi-Frantsii-zayavili-o-katastrofe-iz-za-COVID-19.html

В стране с начала пандемии было зафиксировано 4,55 млн случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 94 596

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Французские медики заявили о грядущей катастрофе в стране из-за пандемии COVID-19 и настоятельно призвали правительство немедленно закрыть границы. Открытое письмо врачей публикует Le Journal du Dimanche.

Авторы письма утверждают, что система здравоохранения Франции находится на грани коллапса из-за острого дефицита мест в больницах.

Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
© AFP / HANDOUT
Откуда появился коронавирус? ВОЗ назвала возможную причину

"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", – заявил врач Бенджамин Давидо.

Медики пояснили, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо – это попытка указать властям на тяжелейшую ситуацию в медицинских учреждениях.

В мире, по статистике ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число перевалило за 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек погибли. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1823)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
Яркая победа сборной Грузии по регби над Румынией – фото
Хвостатые психологи успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Четвероногие "психологи" успокаивают пассажиров перед полетом – видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться