В Китае будет произведено более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 29 мар - Sputnik. В Китае будет произведено более 60 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Производство препарата в Поднебесной планируется начать в мае.

"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", – заявили в фонде.

Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек.

"Спутник V" – одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства "Спутник V" в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире", – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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