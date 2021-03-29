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Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз EVER GIVEN

"Кризис завершился"- перегородившее Суэцкий канал судно отбуксировали в фарватер

© AP Photo / Suez Canal Authority
В мире
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Специалисты буксируют снятый с мели контейнеровоз к озеру, там будет проведен его осмотр

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, отбуксировали обратно в фарватер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала. 

Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал - источник>>

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.

"Специалисты буксируют снятый с мели контейнеровоз к озеру, там будет проведен его осмотр, кризис завершился", - рассказал собеседник агентства.

Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

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