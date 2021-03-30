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Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

© AP Photo / Alessandra Tarantino
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1827)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210330/251319623/Vaktsinu-ot-koronavirusa-AstraZeneca-pereimenovali-v-Vaxzevria.html

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca отныне называется Vaxzevria – новое название препарат получил 25 марта, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Как указано на портале Агентства медицинских продуктов Швеции, это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, поскольку информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

ლევან რატიანი
photo: courtesy of Levan Ratiani
В Грузии озвучили детали смерти медсестры, умершей после вакцинации

Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об опасных осложнениях у людей, получивших вакцину. В Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии.

После вакцинации AstraZeneca зафиксирован летальный случай и в Грузии – вскоре после прививки этим препаратом скончалась 27-летняя медсестра. Причины смерти медика в стране в данное время исследуются.  

Позднее похожая информация стала поступать и из других европейских стран. Некоторые государства ЕС в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.

Между тем эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности, и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1827)

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