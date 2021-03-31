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Android-смартфоны обвинили в передаче данных на серверы Google

© AP Photo / Alastair Grant
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210331/251337354/Android-smartfony-obvinili-v-peredache-dannykh-na-servery-Google.html

В компании Google не согласились с результатами исследования и назвали метод исландского ученого некорректным

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Мобильные телефоны, которые работают на ОС Android, передают в Google гораздо больше данных, чем iPhone на серверы Apple. Такого мнения придерживается исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа.

Samsung Electronics
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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По информации ученого, при включении каждый Android-смартфон отправляет на серверы Google 1 МБ информации, а iPhone – всего лишь 42 КБ. Между тем, в режиме ожидания за 12 часов, как установил исследователь, устройства с "роботом" на борту отправили пакет данных на мегабайт, тогда как iOS-гаджет передал 52 КБ.

Исследователь утверждает, что смартфоны отправляют данные даже при просмотре настроек. Особенно "разговорчивыми" являются предустановленные приложения, вроде Chrome, причем телеметрия от них уходит, даже если пользователь не пользуется софтом.

И даже запрет телеметрии не дает ожидаемого результата — смартфоны из обоих "лагерей" продолжают исправно посылать пакеты данных на серверы Google и Apple.

На исследование Дуглас Лея ответили в Google. Как сообщает Mysmartprice, в компании не согласились с результатами исследования и назвали его метод некорректным. Сбор данных в корпорации назвали гарантией эффективной работы смартфона. В Apple добавили, что в iOS работают средства защиты, которые не дают отслеживать местоположение пользователей.

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