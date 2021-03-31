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Судно-трубоукладчик Фортуна - строительство Северного потока - 2

Судно, способное достроить "Северный поток – 2", прибыло в воды Дании

© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (111)
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Sputnik Грузия
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Ранее глава совета директоров "Газпрома" сообщил, что работы по строительству газопровода близятся к концу и он заработает уже в этом году

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток 2" в водах Дании, сообщает РИА Новости.

Сейчас над укладкой труб уже работает российское судно "Фортуна", оно достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Академик Черский" должен возобновить укладку труб первой ветки "Северного потока 2" (Line A).

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
В Газпроме рассказали о скором завершении строительства "Северного потока - 2"

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (111)
Теги:
Северный поток-2

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