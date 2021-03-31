YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube закрыл доступ к аккаунту арабской версии телеканала. Об этом пишет РИА Новости.

"YouTube заблокировал наш RT на арабском с 5,5 миллиона подписчиков и почти тремя миллиардами просмотров. Разбираемся", — написала она в Telegram-канале.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку на YouTube арабской версии RT очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".

"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ. Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе", – указала она.

В последние месяцы зарубежные платформы неоднократно блокировали аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин закрыл доступ к странице агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.

Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook удалил интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента с формулировкой "из-за нарушения стандартов сообщества".

В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.