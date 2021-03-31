20:57 31 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0044
  • 100 RUB4.4926
  • USD3.4118
Поиск
Логотип телеканала RT

YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210331/251338517/YouTube-zablokiroval-akkaunt-RT-na-arabskom.html

В последние месяцы зарубежные платформы неоднократно блокировали аккаунты российских СМИ

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube закрыл доступ к аккаунту арабской версии телеканала. Об этом пишет РИА Новости.

"YouTube заблокировал наш RT на арабском с 5,5 миллиона подписчиков и почти тремя миллиардами просмотров. Разбираемся", — написала она в Telegram-канале.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку на YouTube арабской версии RT очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".

МИД РФ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
МИД РФ назвал нарушением свободы СМИ действия против Sputnik в странах Балтии

"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ. Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе", – указала она.

В последние месяцы зарубежные платформы неоднократно блокировали аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин закрыл доступ к странице агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.

Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook удалил интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента с формулировкой "из-за нарушения стандартов сообщества".

В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атлит-Ям - древняя затопленная неолитическая деревня у побережья Атлита, Израиль
Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео
Рейтинг безопасности стран Европы
Рейтинг безопасности стран Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться