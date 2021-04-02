Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване : есть жертвы

Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. В результате аварии сошли с рельсов второй и третий вагоны

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Четыре человека погибли, еще 23 пострадали в результате аварии пассажирского поезда на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство страны.

ЧП произошло около 9:00 по местному времени (5:00 тбс) в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

В результате аварии сошли с рельсов второй и третий вагоны.

Всего из первых трех вагонов уже освободили 60 человек, четвертый и пятый вагон сильно повреждены, ведется спасательная операция.

Агентство со ссылкой на экстренные службы сообщает, что по "по предварительным данным, на месте аварии много людей без признаков жизни".

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