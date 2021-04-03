Российский военный спутник сгорел над Тихим океаном

По данным американских военных, аппарат, о назначении которого официально не сообщалось, вошел в земную атмосферу 1 апреля

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org. Об этом пишет РИА Новости.

По данным американских военных, аппарат вошел в земную атмосферу 1 апреля.

По их прогнозам, разрушения произошли примерно в 8:43 тбс над южной частью Тихого океана.

"Космос-2525" с космодрома Плесецк в марте 2018 года вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1в". О назначении спутника официально не сообщалось.