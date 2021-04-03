"Пробка" в Суэцком канале расчистилась полностью

Канал работал круглосуточно, чтобы в ускоренном темпе пропустить корабли, которые стояли из-за севшего на мель контейнеровоза

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. Об этом пишет РИА Новости.

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", – говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа.

По его словам, операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире на шесть дней. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров.

Как ранее заявил Рабиа, суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов.