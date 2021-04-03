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В Сеть утекли данные полумиллиарда пользователей Facebook, пишут СМИ

© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Речь идет о личных данных людей, среди которых их полные имена, локации, даты рождения, а также телефонные номера

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в Интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Business Insider.

По его данным, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, и она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными". В сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов – из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.

Социальные сети, видеохостинг и смартфон
© AFP / OLIVIER DOULIERY
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Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock, рассказал изданию, что утечкой данных с высокой долей вероятности воспользуются злоумышленники.

"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", – сказал он.

Business Insider сообщает, что в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.

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