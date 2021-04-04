Во Франции в связи с Пасхой усилили охрану церквей, синагог и мечетей

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В связи с пасхальными праздниками во Франции усилена безопасность церквей и других мест религиозного культа, сообщила министр-делегат при МВД страны Марлен Шьяппа. Об этом пишет РИА Новости.

"Безопасность всех мест религиозного культа - церквей, мечетей, синагог - усилена в зависимости от уровня угрозы, определенной спецслужбами, по всей территории Франции", – сказала Шьяппа в эфире телеканала BFMTV.

Она напомнила, что в стране по-прежнему сохраняется террористическая угроза.

Минувшей осенью по Франции вновь прокатилась волна терактов. 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Причиной жестокого убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, которые преподаватель демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова. Террористом, от рук которого погиб французский учитель, оказался 18-летний молодой человек чеченского происхождения.

Две недели спустя – 29 октября – вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса.

В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.