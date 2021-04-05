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Женщины в черных хиджабах и масках во время пандемии коронавируса COVID 19, в Тегеране, Иран

В Иране объявили о начале четвертой волны коронавируса

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (75)
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Общее число инфицированных с первого случая заражения в стране достигло почти двух миллионов, жертв - более 60 тысяч

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Четвертая по счету волна распространения коронавируса COVID-19 началась в Иране, заявила РИА Новости официальный представитель иранского Минздрава Сима Садат Лари.

Вакцинация препаратом Pfizer
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
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"Четвертая волна коронавируса началась в Иране, в настоящий момент во всех провинциях страны наблюдается рост (заболеваемости)", - сказала Сима Садат Лари, отметив, что рост числа случаев связан с новогодними праздниками и поездками граждан по стране в праздничные две недели. 21 марта иранцы отметили Новруз, или иранский новый год.

В этой связи представитель Минздрава сообщила, что развитие ситуации зависит исключительно от соблюдения медицинских предписаний, отказа от массовых собраний и социальной дистанции.

"Надеемся, что по мере поставок вакцин против коронавируса и производства вакцин в стране в ближайшие месяцы число заболевших пойдет на спад", - отметила чиновница.

Исламская Республика Иран 5 апреля зафиксировал почти 14 тысяч новых случаев (13 890) заражения коронавирусом за сутки впервые с начала декабря 2020 года, что свидетельствует о приближении к максимальным с начала пандемии показателям - антирекорд составлял 14 051.

При этом общее число инфицированных с 19 февраля 2020 года, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19 в стране, достигло 1 945 964, жертв - 63 332. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 1 658 978.

В настоящее время в стране проводится вакцинация, начавшаяся в середине февраля с использованием российской вакцины "Спутник V". В начале апреля власти Ирана сообщили об отправке 700 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca южнокорейского производства посредством международного механизма COVAX по обеспечению препаратами от коронавируса. Всего Иран заказывал у механизма более 16 миллионов доз вакцины. Кроме того, как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, Иран получил от Китая несколько сот тысяч доз вакцины от коронавируса.

Примечательно, что Иран осуществляет собственные разработки вакцин: на сегодня наибольшего прогресса достигли несколько из них - "Ково-Иран" компании "Баракат", "Ково-Парс" исследовательского института "Рази", а также разрабатываемая совместно с Кубой вакцина Пастеровского института Ирана. Как отмечали официальные лица, Иран может начать их производство ближе к концу весны – началу лета.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (75)

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