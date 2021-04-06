Американцы выявили индийский штамм COVID-19 с двойной мутацией

"Двойной мутант", обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, но пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Индийский вариант COVID-19 с двойной мутацией впервые выявлен в области залива Сан-Франциско в США, сообщило издание San Francisco Chronicle.

Эксперты утверждают, что речь идет о первом случае данного варианта коронавируса в Соединенных Штатах, указывает местный телеканал NBC Bay Area.

Случай заражения индийским вариантом коронавируса подтвердили специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии. Глава лаборатории Бенджамин Пински отметил, что проверяются еще семь предполагаемых случаев этого варианта вируса, результаты будут известны на этой неделе.

Так называемый "двойной мутант", обнаруженный ранее в Индии, обладает двойной мутацией, однако пока неизвестно, является ли он более заразным или устойчивым к вакцинам. Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, выразил опасения, что этот вариант может быть более заразным, поскольку на него приходится около 20% случаев коронавируса, зафиксированных в индийском штате Махараштра.

"Данный индийский вариант впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах", – сказал Чин-Хонг.

При этом эксперт отметил, что "оптимистичен" относительно эффективности вакцинации против данного варианта – с учетом того, что известно об эффективности вакцин против южноафриканского и калифорнийского вариантов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.