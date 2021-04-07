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Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром Армении Н. Пашиняном

Пашинян намерен обсудить с Путиным строительство новой АЭС в Армении

© photo: Sputnik / Mikhail Klementiev
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Сейчас в Армении работает одна АЭС в районе города Мецамор, в эксплуатацию введен только один ее энергоблок из двух

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении новой атомной электростанции с участием РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Глава армянского правительства в среду прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе встречи с российским президентом он намерен обсудить ключевые вопросы повестки двусторонних отношений, в частности торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.

Премьер-министр Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Mikhail Klim'entev
Пашинян приехал в Москву на встречу с Путиным

В повестку дня встречи премьер-министра Армении и президента России также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера.

Сейчас в Армении работает АЭС в районе города Мецамор. Два ее энергоблока остановили после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году второй энергоблок вновь ввели в эксплуатацию на фоне энергетического кризиса.

В мае 2018 года гендиректор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил РИА Новости, что идет поиск приемлемого проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку персонал станции имеет богатый опыт эксплуатации именно таких энергоблоков.

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