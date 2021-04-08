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Строительство газопровода Северный поток-2

США хотят назначить представителя по "Северному потоку - 2", пишут СМИ

© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (113)
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Между тем, ранее глава совета директоров "Газпрома" сообщил, что работы по строительству газопровода близятся к концу и он заработает уже в этом году

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщили изданию Politico официальные лица США. Об этом пишет РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение, сообщили источники изданию.

Хохштейн в конце прошлого года ушел с поста в наблюдательном совете украинской компании "Нафтогаз".

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
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В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (113)
Теги:
США, Северный поток-2

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