Немецкая комиссия по вакцинации одобрила Баварии предзаказ "Спутника V"

В Баварии ранее заявили, что "Спутник" будет поставлен в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, комментируя ситуацию с меморандумом о возможных поставках в Баварию вакцины от коронавируса "Спутник V", отметил, что считает это "принципиально положительным", передает РИА Новости.

Президент Казахстана привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V">>

Ранее сообщалось, что Минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Знаю об этой новости, как и вы, из прессы. Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной", – заявил глава STIKO в прямом эфире телеканала ZDF.

Он добавил, что ему "не кажется убедительным" то, что данный предзаказ осуществляется "как односторонние действия Баварии", однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.

В Баварии ранее заявили, что "Спутник" будет поставлен в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА.

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в агентстве выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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