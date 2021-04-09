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Букингемский дворец

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

© photo: Sputnik / Alex Macknoton
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Принц Филипп поддерживал королеву на протяжении 65 лет и сложил с себя королевские обязанности в августе 2017 года

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет, сообщает РИА Новости.

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении Букингемского дворца в Twitter.

Принц Филипп поддерживал королеву на протяжении 65 лет и сложил с себя королевские обязанности в августе 2017 года в возрасте 96 лет, с тех пор оставаясь вне поля зрения.

Королева Великобритании Елизавета и принц Филипп участвуют в красочном параде Trooping the Colour в Лондоне, Великобритания, посвященном дню рождения английской королевы
© REUTERS / Peter Nicholls
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В свои активные годы он помог установить новый курс для монархии при молодой королеве, отстаивая Британию, а также вопросы экологии, науки и техники.

Принц Филипп — сын греческого и датского принца Филиппа. Он стал военным Королевского флота в 1939 году. В 1947 году Филипп взял британскую фамилию, чтобы продолжить карьеру во флоте; он стал Маунтбаттеном — такова была фамилия его родственников по матери. После свадьбы провозглашен Герцогом Эдинбургским.

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили Герцогом Эдинбургским.

У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

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