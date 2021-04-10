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Пандемия коронавируса - вакцинация

Bloomberg сравнил ход вакцинации в бедных и богатых странах

© AP Photo / Jorge Saenz
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У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, пишет СМИ

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Доля привившихся от коронавируса в мире составляет около пяти процентов, однако большую часть вакцин получили богатые страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты Bloomberg.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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По информации агентства, 40% от общего числа прививок сделали в 27 обеспеченных государствах, которые, в свою очередь, составляют всего 11% мирового населения. Тем временем в самых бедных странах тот же процент мирового населения получил около 1,6% вакцин. Таким образом, их население прививают в 25 раз медленнее.

На США, к примеру, приходится 24% от общего числа прививок, при этом в Штатах живут 4,3% населения Земли. В Пакистане, в свою очередь, проживают 2,7% человечества, однако там доля вакцинации составила всего 0,1% от мировой. У богатых стран, помимо прочего, сохраняется тенденция закупать вакцины в количествах, позволяющих привить всех граждан несколько раз, уточнило СМИ.

При этом Африка, будучи наиболее бедным континентом, остается и наименее привитой от COVID-19. Только в трех странах из 54 вакцинировали более процента населения, а в 20 государствах кампании вакцинации от коронавируса еще не начали.

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