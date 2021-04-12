Еще выше: в Бразилии строят гигантскую статую Христа - видео

Новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Еще одна гигантская статуя Иисуса Христа появится в Бразилии - ожидается, что второй монумент будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщил New York Post.

The new statue has been under construction since 2019. Опубликовано New York Post Воскресенье, 11 апреля 2021 г.

Статую строят в городе Энкантадо в штате Риу-гранди-ди-Сул на юге Бразилии. Как отмечает издание, новую статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя. Цена проекта оценивается в два миллиона реалов, или 350 тысяч долларов.

Любопытно, что идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19. По задумке, сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.

Проект, который финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний, будет завершен в этом году. Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти.

Если статую достроят, то она будет третьей по высоте статуей Христа в мире. Выше монумента в Энкантадо будут только статуи Христа в Сулавеси, Индонезия (52,55 м с пьедесталом) и в Свебодзине, Польша (52,5 м с курганом).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.