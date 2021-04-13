Британский штамм коронавируса: более заразен, но менее опасен

Ученые установили, что британский штамм практически ничем не отличается по своим симптомам и течению болезни от других видов коронавируса за исключением одного – он распространяется гораздо быстрее

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, ученые не нашли, это следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet, сообщает РИА Новости.

Ученые исследовали течение болезни госпитализированных пациентов с британским штаммом коронавирусом и сравнили результаты с ходом болезни инфицированных другими видами COVID-19.

"Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания, смертностью и этим штаммом", – говорится в публикации.

Обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов COVID-19 или длительности заболевания, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения.

Эксперты сделали вывод, что следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма.

Однако ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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