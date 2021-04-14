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Города Мира. Вена

Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Sputnik Грузия
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Ранее президент США предложил российскому коллеге встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются две страны

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин, архивное фото
© photo: Sputnik / Алексей Никольский
Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

"Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран. Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", – сообщили агентству в министерстве.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.

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