Ученые предрекают полное исчезновение бананов: что происходит?

Один из любимых фруктов многих людей поражает инфекция, которая была выявлена два года назад в Латинской Америке. Именно этот регион – главный поставщик плодов в мире

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Бананы оказались под угрозой полного исчезновения – виной тому, считают ученые, распространяющийся высокоинфекционный почвенный грибок, который сложно вывести даже химикатами, сообщает издание Die Welt.

Это грибковое заболевание впервые обнаружили в 2019 году в Южной Америке, в регионе, который является основным поставщиком бананов в мире.

Почвенный грибок распространялся так быстро, что многие плантации в Колумбии и Гондурасе пришлось ликвидировать. Примечательно, что инфекция переносится на подошве обуви, потому легко мигрирует, поражая новые территории. При этом уже зараженные участки остаются непригодными для рекультивации на протяжении 40 лет.

Биологи утверждают, что заболевание в основном поражает сорт Cavendish. Собственно, на него и приходится 95% мировой торговли бананами.

По информации издания, бананы держат основные позиции в списке популярных продуктов в мировой торговле. И не исключено, что на них в скором времени могут повыситься цены из-за сокращения урожайности по причине распространения инфекции.

Во многих странах Азии и Африки бананы является таким же важным в ежедневном рационе продуктом, как картофель и рис. А по ценам на бананы покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине.

Ранее ученые прогнозировали, что из-за глобального потепления население планеты может в скором будущем остаться без роллов и суши, так как изменения климата негативно влияют на рост водорослей нори, который используются в приготовление блюд из рыбы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.