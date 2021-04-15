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Президент Аргентины привился вакциной Спутник V

Президент Аргентины высоко оценил российскую вакцину "Спутник V"

photo: courtesy of Press service administrations of the President of Argentina
В мире
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"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российской вакцине "Спутник V", передает РИА Новости.

Российской вакциной "Спутник V" привился глава Аргентины>>

Коронавирус у аргентинского лидера выявили 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президента привили российской вакциной.

"Я смог хорошо перенести (заболевание – ред.) благодаря вакцине, что я получил", – сказал он, обращаясь к гражданам.

Медики ранее сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе в четверг.

Производство вакцины Sputnik V
© photo: Sputnik
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"Спутник V" зарегистрирован почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности, а эффективность составила 91,6 процента.

"Спутник V" предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Аргентина

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