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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей Индии

В Индии зафиксировали рекордные 217 тысяч случаев коронавируса за сутки

© AP Photo / Ariana Cubillos
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1852)
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Рост числа заболевших в Индии, которая находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, продолжается уже 37-й день

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Индийские медики за минувшие сутки зафиксировали 217 353 случая заражения коронавирусом, более 1,1 тысячи человек умерли, это самое большое число заразившихся и умерших за сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Индии.

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© AP Photo / Omar Marques
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По информации индийских врачей, рост числа заболевших в стране продолжается уже 37-й день, число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,56 миллиона человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14,29 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,54 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 174 тысячи человек.

Самое большое число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За прошедшие сутки в штате зарегистрированы 61,6 тысячи заболевших. Дело в том, что там выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате.

Что касается ковид-ограничений, то в начале недели власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и Интернет.

Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (22 339), Дели (16 699), Чхаттисгархе (15 256) и Карнатаке (14 738).

Между тем индийский минздрав отметил внушительные темпы вакцинации в стране. По статистике министерства, прививку получили более 117 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло 2,7 миллиона. На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса – индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию начнутся до конца апреля, а производство в стране стартует в мае.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1852)

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