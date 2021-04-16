"Грядет пик скорости распространения COVID-19" - ВОЗ

По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность, заявили в организации

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Скорость распространения коронавируса нового типа в мире приближается к наивысшему показателю за всю пандемию, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию. В ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом заражений", - сказал он.

В мире с начала пандемии коронавирусом нового типа заболело 139 млн. людей. Выздоровело - 79,2 млн, летальные исходы - 2,99 млн.

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