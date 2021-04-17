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Эпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

© AP Photo / Omar Marques
В мире
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Вместе с этим число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру уже превысило 140 миллионов

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Три миллиона человек скончались от коронавируса в мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По состоянию на 17:00 тбс, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 3 001 892. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 140 миллионов.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 566 тысяч. Следом идет Бразилия (368 749) и Мексика (211 693).

В Грузии с начала пандемии зафиксировано 3 925 жертв коронавируса.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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