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В Великобритании начали прощаться с принцем Филиппом

© REUTERS / Henry Nicholls
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На церемонию похорон не допущены журналисты, за исключением операторов, ведущих прямую трансляцию

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского началась в Виндзорском замке, сообщает РИА Новости.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. В качестве консорта, супруга королевы, герцог Эдинбургский провел более 22 тысяч самостоятельных мероприятий и совершил 637 зарубежных визитов. На момент выхода на пенсию в августе 2017 года принц патронировал 785 организаций.

Скорбящие обнимаются возле Букингемского дворца после того, как было объявлено о смерти принца Филиппа
© REUTERS / Hannah McKay
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Брак Елизаветы Второй и принца Филиппа продлился 73 года, у них четверо детей, восемь внуков и вскоре должен родиться 11-й правнук. На похоронах присутствуют все дети и внуки, но не правнуки.

Гроб с телом покойного уже покинул замок: катафалком служит Land Rover, лично спроектированный герцогом Эдинбургским.

Гроб сопровождают участники процессии: сыновья принца и королевы, внуки, принцы Уильям и Гарри (Гарри вернулся в Британию из Калифорнии в прошлые выходные и вплоть до дня похорон находился на самоизоляции), а также другие члены королевской семьи и сотрудники двора принца Филиппа.

Присутствующие на церемонии вместе со всей страной почтят память герцога минутой молчания, после которой последует отпевание принца, на котором будут присутствовать, в соответствии с антиковидными правилами, только 30 родственников.

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