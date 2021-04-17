Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет у власти

Подробности пока не известны, но глава государства отметил, что данное решение не позволит ничего сделать его оппонентам даже, когда его не будет

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об одном из самых "принципиальных решений за четверть века" нахождения у власти, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, сейчас решение формализуют, а в ближайшее время он его озвучит. Как заявил Лукашенко, "это будет очень серьезно".

"Поэтому даже если меня не будет, я так по-народному говорю, "только через мой труп", у них ничего не получится", – сказал он журналистам во время республиканского субботника. Видео разместил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

Глава государства не пояснил, какой именно сферы коснется решение. При этом он отметил, что, скорее всего, это будет декрет президента.

Лукашенко ранее пообещал уйти в отставку после принятия поправок в Конституцию. Он объяснил, что новый основной закон Белоруссии нужен для того, чтобы в руках будущего "незнакомого президента" не оказалась столько власти – иначе "будет беда". Комиссия по подготовке поправок уже начала свою работу. По словам президента, проект основного закона подготовят до конца 2021 года, а референдум по этому вопросу должны провести в начале 2022 года.