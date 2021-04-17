Сельское хозяйство Франции переживает крупнейшую катастрофу – премьер

Глава министерства сельского хозяйства, в свою очередь, считает, что это самая большая катастрофа с начала XXI века

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, миллиард евро, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.

По его словам, государство должно дать ответ на эту катастрофу.

"В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.

Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".