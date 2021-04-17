20:53 17 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Виноградники в Сагурамо

Сельское хозяйство Франции переживает крупнейшую катастрофу – премьер

© Sputnik / Alex Shlamov
В мире
Получить короткую ссылку
110 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210417/251495114/Selskoe-khozyaystvo-Frantsii-perezhivaet-krupneyshuyu-katastrofu--premer.html

Глава министерства сельского хозяйства, в свою очередь, считает, что это самая большая катастрофа с начала XXI века

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Власти Франции направят на поддержку отрасли сельского хозяйства, которая переживает катастрофу из-за поздних заморозков, миллиард евро, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Об этом пишет РИА Новости.

Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
Климат и сельское хозяйство в период пандемии обсудили на министериале

"Мы вместе с нашими работниками сельского хозяйства, которые значительно затронуты этой климатической катастрофой… Мы видели настоящую драму, которую переживают профессионалы этой отрасли из-за этого исключительного события. Это человеческая драма, экономическая драма. Драма для всей отрасли. Это вопрос выживания для многих работников сельского хозяйства", - заявил Кастекс после встречи c представителями сельскохозяйственной отрасли и выборными должностными лицами.

По его словам, государство должно дать ответ на эту катастрофу.

"В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я хочу объявить о значительных усилиях со стороны государства на уровне одного миллиарда евро, поскольку ситуация оправдывает такие меры", - заявил французский премьер.

Ранее глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что поздние заморозки во Франции затронули "несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
Сражение за Риони: противники Намахвани ГЭС не отступают – фото
Пенсионер украшает себя татуировками, на его теле больше 60 тату
Пенсионер в татуировках: больше 60 тату на теле за три года - видео
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться