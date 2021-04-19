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Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Парк-хаус

Турция проводит испытания российской вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Sputnik Грузия
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Специалисты проводят токсикологические испытания препарата уже почти два месяца – промежуточные результаты уже есть

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Испытания российского препарата от коронавируса "Спутник V" продолжаются в Турции, заявил член научного совета Турции по COVID-19 Афшин Эмре Кайыпмаз.

Он отметил, что об одобрении производства "Спутник V" в Турции пока говорить рано.

"Испытания вакцины "Спутник V" продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет", – сказал он агентству РИА Новости.

В комментарии турецкой газете Yeni Safak Кайыпмах уточнил, что если препарат одобрят, привиться им будет стоить примерно 10 долларов.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Сейчас он одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. Ученые доказали, что вакцина эффективна на 91,6%.

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