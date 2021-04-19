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В США самолет времен Второй мировой экстренно сел рядом с пляжем

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Хорошая новость – с пилотом все в порядке, не очень хорошая новость – восстановление Avenger может занять несколько лет

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Раритетный самолет времен Второй мировой войны TBM Avenger экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся в американской Флориде, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как он пролетает прямо над головами отдыхающих. На борту находился только летчик, а само воздушное судно принадлежит музею Valiant Air Command, Inc.

"Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет", – уточнили в музее.

Как сообщает издание, причиной инцидента стал отказ двигателя. Летчик сначала попытался добраться до ближайшего аэродрома, но затем передумал и решил сесть на воду. В результате происшествия никто не пострадал.

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