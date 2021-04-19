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Испанская лестница в Риме

Италия изменила правила въезда в страну для иностранцев

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1855)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210419/251504132/Italiya-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-dlya-inostrantsev.html

Посольство Грузии в Риме предупреждает сограждан, что поездка в Италию без десятидневного карантина не обойдется

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Италия изменила правила въезда в страну во время пандемии COVID-19, сообщает посольство Грузии в Италии.

При въезде в Италию иностранным гражданам, в том числе Грузии, необходимо предоставить результаты теста на наличие коронавируса, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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По прибытию в Италию граждане Грузии должны будут пройти 10-дневный обязательный карантин, вместо 14-дневного, как было определено в марте 2021 года. По завершении карантина необходимо провести тестирование.

Кроме того, до приезда в Италию необходимо заполнить электронную анкету.

С полным текстом правил можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

Перечисленные изменения касаются тех стран, которые Минздрав Италии отнес к категориям C, D, E в зависимости от эпидситуации в них.

В самой Италии с ноября действует "цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени ковид- опасности: белая, желтая, оранжевая, красная, а также в стране действует так называемый "комендантский час".

В среднем в сутки в Италии фиксируется 12 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Постепенное снятие ограничений в стране должно начаться с 26 апреля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1855)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Италия, Грузия

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