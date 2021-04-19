Австрия решила купить у России вакцину от коронавируса "Спутник V"

Использование препарата планируется после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Австрийские власти договорилось приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", об этом говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца.

Он уточнил, что будет закуплен один миллион доз препарата, а его применение начнется после того, как вакцину зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Курц уточнил, что правительство надеется на быструю процедуру регистрации, "потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни".

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она уже одобрена в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек.

Чтобы выявить соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу "Спутник V" еще в начале марта.

Вакцина прошла несколько фаз клинических испытаний. Ученые доказали, что "Спутник V" эффективен на 91,6%, при том, что российский препарат полностью защищает человека от тяжелой формы заболевания коронавирусом.

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