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Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V)

Австрия решила купить у России вакцину от коронавируса "Спутник V"

© photo: Sputnik / Абид Мажар
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Sputnik Грузия
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Использование препарата планируется после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Австрийские власти договорилось приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", об этом говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца.

Он уточнил, что будет закуплен один миллион доз препарата, а его применение начнется после того, как вакцину зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Парк-хаус
© photo: Sputnik / Владимир Песня
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Курц уточнил, что правительство надеется на быструю процедуру регистрации, "потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни".

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она уже одобрена в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек.

Чтобы выявить соответствие российской вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу "Спутник V" еще в начале марта.

Вакцина прошла несколько фаз клинических испытаний. Ученые доказали, что "Спутник V" эффективен на 91,6%, при том, что российский препарат полностью защищает человека от тяжелой формы заболевания коронавирусом.

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