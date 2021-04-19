16:06 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск

В мобильных телефонах появятся "шпионские" селфи-камеры

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
В мире
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210419/251506342/V-mobilnykh-telefonakh-poyavyatsya-shpionskie-selfi-kamery.html

Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Фронтальные камеры, расположенные под экраном и не заметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году, сообщает в Twitter сообщает известный инсайдер Ice universe.

Стенд компании LG
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Смартфоны LG больше не будут выпускаться

Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.

Отмечается, что новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.

Примечательно, что первым таким смартфоном стал ZTE Axon 20 5G, выпущенный осенью 2020 года. Модель оказалась не очень удачной – подэкранная камера была раскритикована из-за посредственного качества съемки, которое сравнивали с кнопочными телефонами из нулевых.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота - видео
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота – видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться