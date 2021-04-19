В мобильных телефонах появятся "шпионские" селфи-камеры

Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Фронтальные камеры, расположенные под экраном и не заметные взгляду пользователя, станут массово внедряться в смартфоны уже в 2021 году, сообщает в Twitter сообщает известный инсайдер Ice universe.

Ожидается, что компании Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu представят телефоны с новыми селфи-камерами под дисплеем во второй половине года. Устройства от Samsung и Oppo, использующие подоконный датчик, будут складными, а первым Xiaomi с этой технологией станет Mi Mix 4.

Отмечается, что новая технология предполагает использование на участке дисплея, под которым располагается фотосенсор, комбинации из органических и неорганических материалов. Это делает небольшую площадь прозрачной для камеры, но на глаз неотличимой от всего остального экрана.

Примечательно, что первым таким смартфоном стал ZTE Axon 20 5G, выпущенный осенью 2020 года. Модель оказалась не очень удачной – подэкранная камера была раскритикована из-за посредственного качества съемки, которое сравнивали с кнопочными телефонами из нулевых.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

