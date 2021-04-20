Меркель: споры вокруг "Северного потока - 2" – элемент политической борьбы

По словам канцлера ФРГ, споры вокруг реализации проекта – часть масштабных разногласий европейских стран с Москвой

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Германия выступает за строительство "Северного потока - 2" и хочет развивать торговые отношения с Россией, заявила канцлер Ангела Меркель на онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, споры вокруг реализации проекта – часть более масштабных разногласий европейских стран с Москвой, в числе прочего это элемент политической борьбы.

"Германия приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", – сказала Меркель.

В качестве одного из аргументов она отметила работу уже действующего трубопровода.

"Хочу указать, что <...> газ "Северного потока - 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину, или газ, который приходит из России через Турцию", – подчеркнула канцлер.

Меркель напомнила, что общая позиция членов Евросоюза выражается в обновленной газовой директиве, которая вступила в силу в мае 2019 года. По условиям этого документа европейская страна, на территории которой выходит морской газопровод, сама определяет, распространяются ли на него положения Третьего энергопакета.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: 120 – в водах Дании и 28 – Германии.