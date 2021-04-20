Аналитики назвали самого популярного производителя смартфонов в 2021 году

Помимо всего прочего, продажи смартфонов по всему миру стремительно растут – 340 против 275 миллионов штук в первом квартале прошлого года

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Компания Samsung поставила больше всего смартфонов по итогам первого квартала 2021 года, рассказали исследователи компании Strategy Analytics. Об этом пишет РИА Новости.

За первые 3 месяца корейцы отгрузили 77 миллионов трубок, заняв 23% рынка. Второе место оказалось за Apple (57 миллионов и 17%), третье – у Xiaomi (59 миллионов и 11%).

Четвертую и пятую позицию рейтинга заняли компании Oppo и Vivo, которые являются подразделениями китайской корпорации BBK. Бренды показали рост на 68 и 85 процентов каждый.

Кроме того, продажи смартфонов по всему миру стремительно растут – 340 против 275 миллионов штук в первом квартале прошлого года. Увеличение интереса к гаджетам связывается с распространением технологии 5G, трубки с поддержкой которой становятся все доступней.