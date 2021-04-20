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Телефон марки Samsung в кармане джинсов

Аналитики назвали самого популярного производителя смартфонов в 2021 году

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210420/251519753/Analitiki-nazvali-samogo-populyarnogo-proizvoditelya-smartfonov-v-2021-godu.html

Помимо всего прочего, продажи смартфонов по всему миру стремительно растут – 340 против 275 миллионов штук в первом квартале прошлого года

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Компания Samsung поставила больше всего смартфонов по итогам первого квартала 2021 года, рассказали исследователи компании Strategy Analytics. Об этом пишет РИА Новости.

Стенд компании LG
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Смартфоны LG больше не будут выпускаться

За первые 3 месяца корейцы отгрузили 77 миллионов трубок, заняв 23% рынка. Второе место оказалось за Apple (57 миллионов и 17%), третье – у Xiaomi (59 миллионов и 11%).

Четвертую и пятую позицию рейтинга заняли компании Oppo и Vivo, которые являются подразделениями китайской корпорации BBK. Бренды показали рост на 68 и 85 процентов каждый.

Кроме того, продажи смартфонов по всему миру стремительно растут – 340 против 275 миллионов штук в первом квартале прошлого года. Увеличение интереса к гаджетам связывается с распространением технологии 5G, трубки с поддержкой которой становятся все доступней.

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