Экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает РИА Новости.

Шовин признали виновным по всем трем пунктам убийства. Он воспринял приговор без видимых эмоций.

Бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы, меру наказания определит судья. Ожидается, что приговор огласят через два месяца.

После вердикта присяжных Шовина заковали в наручники и вывели из зала суда. До приговора он находился на свободе под залогом. Теперь экс-полицейский будет дожидаться приговора в тюрьме.

Президент США Джо Байден, комментируя приговор, назвал его "гигантским шагом вперед к справедливости". Он также призвал к реформе полиции, чтобы пресечь подобные злоупотребления.

Адвокат семьи Флойда Бен Крамп назвал вердикт поворотным моментом в истории. Позднее Джо Байден и вице-президент Камала Харрис переговорили по телефону с братом Джорджа Флойда.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвинялся в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прокатились протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.

Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявлял, что афроамериканец мог умереть от болезни сердца или употребления фентанила и метамфетамина.